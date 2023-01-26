Erhürman: Seçimlerden usandık bıktık” lafı, “biz böyle iyiyiz, şikayetimiz yok” demektir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in konuğu oldu.

Arkasında halk desteği olmayan, gayrimeşru bir yapıyla karşı karşıya olduklarının altını çizen Erhürman, erken seçimle ilgili soruyu yanıtladı ve ‘Seçimlerden usandık, bıktık’ lafı, ‘biz böyle iyiyiz, şikayetimiz yok’ demektir” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’de makamlar ve mevkilerin, sorumluluk üstlenecek yerler olduğunun da altını çizdi.

Erhürman: “Arkasında halk desteği olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız”

Gayrimeşru hükümetin başlangıcının zaten tamam olmadığına dikkat çeken Erhürman, arkasında halk desteği olmayan, gayrimeşru bir yapıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Söz konusu yapının, iş yapma kapasitesinin de son derece düşük olduğunun altını çizen Erhürman, her bakanın ayrı bir hükümet gibi davrandığını kaydetti.

Erhürman, beceriksiz ve basiretsiz yapının, hiçbir soruya yanıt vermediğini vurguladı. Din İşleri Başkanı ile ilgili soruşturma olup olmadığı hakkında bile bakanların farklı konuştuğunu anımsatan Erhürman, “hükümet” yetkililerinin ortada olmadığının altını çizdi.

“Hükümet” tarafından söylenen şeylerin hiçbirinin gerçekleşmediğine de dikkat çeken Erhürman, “KIB-TEK’e akaryakıt geldi mi gelmedi mi? Sokakta 12 yaşındaki çocuk bile bunları konuşuyor ama cevap veren yok. Gerçekten ortada bir hükümet falan yok” diye konuştu. Böyle bir otorite boşluğu yaşanan başka bir dönem olmadığının altını çizen Erhürman, yok hükmünde bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

“Çok ve boş konuşuyorlar”

Neyin müjde olup olmadığı meselesinin, algıyla ilgili olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Enterkonnekte midir yoksa Türkiye’den kablo çekilip elektrik mi satılacak? Bizim yenilenebilir enerji kullanma kapasitemize ne kadar yardımcı olacak? Yenilenebilir enerji kullanma olasılığımız ne kadar artacak? Alım garantisi var mı? Fizibilite yapıldı mı? Kaç yılda yapılması öngörülüyor? KIB-TEK’e yatırım devam edecek mi?” diye sordu. “Hükümet” yetkililerinin, ‘çok’ ve ‘boş’ konuştuğunun altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin (KTMMOB) kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğuna vurgu yaptı. Erhürman, “Dış kaynak bulduysak, kendi planımız ve projemiz için yapalım. İhtiyaç analizi yapmadan olmaz. Karşımızdaki yapının yönetme gibi bir gailesi yok” dedi. “Sosyal konut yapmak, devletin dahi içinde olmadığı koşullarda bile, kırk sene önce mümkündü” diyen Erhürman, kırk sene sonra sosyal konut projesinin bu ülkede müjde olamayacağını vurguladı.

“Biz bunu kendi mimar ve mühendislerimizle yaparız”

Tufan Erhürman, “Kırk sene sonra sanki bu toplum bunu yapamaz, kapasitesi geriledi. Tam tersi değil midir? Sosyal konut ihtiyaç olduğu konusunda itirazımız yok. Neden bu bir müjde haline geliyor?” diye sordu. “Türkiye Cumhuriyeti, bir dış kaynak aktaracaksa aktarır, biz bunu kendi mimar mühendisimizle yaparız” diye konuşan Erhürman, dünyadaki birçok ülkenin dış kaynak kullandığını hatırlattı. Taksim sahasındaki gelişmelerle ilgili de konuşan Erhürman, yapılan açıklamaların, kahramanlık açıklamalarının ötesine geçemediğini ifade etti. Erhürman, “En çok devlet diyenlerde, devlet ciddiyetinden eser yok” dedi. İçinden geçtiğimiz dönemde son derece sorumlu muhalefet yaptıklarını belirten Erhürman, “Seçimlerden usandık bıktık” lafının, “biz böyle iyiyiz, şikayetimiz yok” demektir olduğuna dikkat çekti.

“CTP’de makamlar ve mevkiler, sorumluluk üstlenecek yerlerdir”

Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde çıkan “Tufan Erhürman istida etti” söylemleri hakkında da konuşan Erhürman, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan şeyi bütün açıklığıyla söyleyeyim. Kendi ailevi hayatım içerisinde sağlık sorunları üst üste geldi. Ben de parti organlarımla söz konusu durumu paylaşmak istedim. CTP’de makamlar ve mevkiler, sorumluluk üstlenecek yerlerdir. Ben partime 14-16 saat ayıran bir insanım, şu anda elimde olmayan sebeplerle ayıramama durumuna geliyor. Organlarımızla konuştuk, birtakım görevleri yeniden dağıtmak suretiyle bu süreci aşabiliriz diye karar verdik. Başkanın üstünde olan görevlerin bir kısmını paylaşıma gidelim diye konuştuk. Benim inisiyatifimle başlayan bir süreçti. İnisiyatif alma nedenim de sağlık sorunlarının beni partiden uzak tutması meselesidir. Organlarla paylaştık. Somut, olgusal gerçekler var aile hayatımda yaşadığım. Benim çalışmalara ayırdığım vakitteki eksiklikleri organlarla paylaştım ve değerlendirdik” ifadelerini kullandı.