Erhürman: Sayılarda bile hemfikir olamayanlar nasıl planlayıp, nasıl yönetecekler?

Hükümet üyelerinin şu ana kadar ülkeye kaç depremzede geldiğine ilişkin ‘farklı’ açıklamalar yaptığına işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sayılarda bile hemfikir olmayanlar nasıl planlayıp, nasıl yönetecekler” diye sordu.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Biz depremzedelere insan onuruna yaraşır bir ortam sağlansın diye özellikle hastaneler ve okullar konusunda planlama yapılsın diyorduk ya! Bir de bakıyoruz ki "hükumet" üyeleri şu ana kadar ülkemize kaç depremzede geldiği konusunda bile farklı açıklama yapıyorlar.

Sn. Taçoy 25 Şubat'ta 3,800 depremzedenin ülkemize geldiğini söylerken, Sn. Üstel 1 Mart'ta bu rakamı 1,500 olarak açıklıyor. Sayılarda bile hemfikir olamayanlar nasıl planlayıp, nasıl yönetecekler?”