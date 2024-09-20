Erhürman, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, birtakım önemli temaslarda bulunmak üzere 23-28 Eylül 2024 tarihlerinde New York’ta olacak. Bu ziyaretinde Erhürman’a CTP Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros eşlik edecek. Ziyaretin amacı, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs çözüm sürecine dair diplomatik temaslarda bulunmak.

Erhürman, 25 Eylül’de BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde gerçekleşecek olan Sosyalist Enternasyonal toplantısında “Diyalog ve Diplomasiye Yatırım” başlıklı oturumda konuşacak. Burada Kıbrıs Çözüm Sürecinin geleceğine ilişkin vizyonunu aktaracak ve kurgulanması olası olan yeni sürecin yöntemlerine ilişkin somut önerilerini aktaracak.

Ziyareti boyunca Erhürman, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile de bir araya gelecek. Görüşmede Kıbrıs sorunu ve çözüm süreci ele alınacak. Ayrıca, Kıbrıs’la ilgilenen birtakım ülkelerin BM nezdindeki temsilcileriyle de ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Erhürman’ın New York ziyareti, Kıbrıs sorununa ilişkin diplomatik çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Erhürman, bu görüşmelerinde CTP’nin çözüm vizyonunu uluslararası aktörlere aktarmayı ve BM nezdinde daha aktif bir diyalog ortamı oluşturmayı hedefliyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 23 Eylül Pazartesi günü, New York ziyareti öncesi Ercan VIP salonunda sabah saat 08.30’da basın toplantısı gerçekleştirecek.