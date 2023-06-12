Erhürman: “Ne derseniz deyin, insan ve yurt sevgisi kazanacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in seçime ilişkin “devlete inanlarla inanmayanlar” arasında gerçekleşeceğin yönelik sözlerine tepki gösterdi, “Bu seçim göç gailesi çekenlerle, umursamayanlar arasındadır” dedi.

Erhürman, “Siz ne derseniz deyin… Sonuçta insan ve yurt sevgisi kazanacak” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel’in, ara seçimlere ilişkin “Devlete inananlarla inanmayanlar, istikrar isteyenler ve istemeyenler arasında olacak” diye buyurduğunu belirten Erhürman, “Devlete inananlardan kastı, KKTC Anayasası’nı, hukukunu defalara ihlal edenler, ‘ben de Ankara’ya gideceğim’ ısrarıyla, devletin tepesindeki Cumhurbaşkanlığı makamını boş bırakmamayı dahi beceremeyenler, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünü unutup, insanlarımızı bu ülkede yaşayamaz hale getirenler olsa gerek” dedi.

Erhürman, Üstel’in, “İstikrar isteyenler” ifadesinden kastına ilişkinse şöyle konuştu:

“Ocak 2022 seçimlerinden sonra üç kez başbakan, defalarca bakan, müsteşar, müdür, yönetim kurulu başkan ve üyesi değiştirmek ve değişiklik ihtimalini sürekli gündemde tutmak suretiyle kamu yönetiminde motivasyon ve konsantrasyonu dibe vurduranlar belli ki!”

“Geçin bunları Sn. Üstel. Bu seçimin kimler arasında olacağını merak ediyorsanız ben söyleyeyim” diyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu seçim, Kıbrıs Türk halkının yoksullaşmasının, yoklaşmasının, aş, iş, barınacak konut bulamayıp gözlerini göç yollarına dikmek zorunda bırakılan gençlerin gailesini çekenlerle, bunları umursamayanların, bunun gailesini dahi çekmeyenlerin arasında olacak! Bir de insanı insan olduğu için seven, bu memleketin insanları barış içinde, mutlu, güvenli, huzurlu, özgüvenli, yok olma kaygısından uzak yaşasınlar, bu ülkeyi birlikte yönetsinler diye gecesini gündüzüne katanlarla, her fırsatta insanlarımızı bölerek yönetmeye çalışanlar, insanlarımızı, kurumlarımızı ötekileştiren, hatta düşmanlaştıranlar arasında…”

Erhürman, “Siz ne derseniz deyin… Sonuçta insan ve yurt sevgisi kazanacak” ifadelerini kullandı.