Erhürman: “Meclis'e sunulan vize ile ilgili KTMMOB yasa önerisi hala duruyor!”

Hükümetin ‘Bilimin sesine kulak vereceğiz’ açıklamalarıyla çelişkili girişimler yaptığını ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sinir uçlarıyla oynuyorsunuz” dedi.

Erhürman, İmar Yasası değişikliğine ilişkin tasarının geri çekildiğini, buna karşın hükümetin üç milletvekili tarafından Meclis'e sunulan vize ile ilgili KTMMOB yasa önerisinin hala durduğunu belirtti.

Erhürman, sosyal medya açıklamasında şunları kaleme aldı:

“İmar Yasası değişikliğine ilişkin tasarı geri çekildi ama "hükumet"e mensup üç milletvekili tarafından Meclis'e sunulan vize ile ilgili KTMMOB yasa önerisi hala duruyor!

Depremin ilk gününden beri sahada olan KTMMOB'nin ve bağlı odaların (örneğin İMO'nun) motivasyonunu kırmak mı niyetiniz? Hem "bilimin sesine kulak vereceğiz" de, hem de bilim dışı girişimlerde ısrarcı ol. Böyle bir dönemde kimse bu samimiyetsizliği içine sindirmek zorunda değil. Sinir uçlarıyla oynuyorsunuz!