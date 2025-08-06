Erhürman: Kültürel Miras alanında aktif olma kararlılığındayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, kültürel miras alanında çalışan bazı arkeologlarla, “Kültürel Miras ve Arkeoloji” toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Erhürman, “Kültürel miras alanında son derece aktif olma kararlılığındayız” diye konuştu. Alanın uzmanlarından konuyla ilgili bilgi alan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda yapacaklarını da anlatma fırsatı yakaladı. Söz konusu alanda yapılacak çok işin olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu alanlardaki bir tür tarih öğretiminin de bu sürecin bir parçası hâline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin ve çocukların bu alandan haberdar olması, ilgi duyması ve bu konuyu öğrenmeye başlaması önemli” dedi. Toplantıda Erhürman’a, Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Şifa Çolakoğlu ve Fazilet Özdenefe de eşlik etti.

“Tarih öğretimi de bu sürecin bir parçası haline gelmeli”

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Kültürel miras, uzun bir süredir aslında bizim de bakmamız gereken yerden bakmayı beceremediğimiz bir konu başlığı” dedi. “Önümüzü görebilmek adına, bütüncül anlamda bir toparlama ihtiyacı var” diyen Erhürman, söz konusu alanda son derece aktif olma niyeti ve kararlılığı olduğuna dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Bu yüzden sizi dinlemek bizim için çok anlamlı. Çünkü bu, derin bir uzmanlık alanı” ifadelerini kullandı. Kültürel miras alanında, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanan bazı problemlerin de olduğunu anımsatan Erhürman, “Bu alanda kurulu iki toplumlu bir komite mevcut ve ben de o komiteyle yakın temas hâlindeyim” dedi ve söz konusu komitenin somut işler çıkarttığına işaret etti. Kıbrıs’ın güneyinde yapılan çalışmaların tamamen dışında kalmanın, “içine sindirebildiği” bir durum olmadığını vurgulayan Erhürman, “Bu işin turizmi, ekonomiyi ilgilendiren boyutları da var. Ancak her şeye yalnızca "para gözüyle" bakanlar açısından bile işin o kısmı yeterince görülmüyor” dedi. Tufan Erhürman, “Bu alanlardaki bir tür tarih öğretiminin de bu sürecin bir parçası hâline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin ve çocukların bu alandan haberdar olması, ilgi duyması ve bu konuyu öğrenmeye başlaması önemli. Bu durumu eğitimle nasıl entegre edebiliriz?” diye sordu.