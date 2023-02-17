Erhürman: “Keyfiliğe açık, denetim açısından sıkıntılı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin deprem kayıplarına yönelik gelir kesintisi kararını içeren yasa gücündeki kararnamenin keyfiliğe açık ve denetim açısından da sıkıntılı olduğunu söyledi.

Erhürmen, Hükümete kararnameyle ilgili geri adım atması yönünde çağrı yaptı.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Tartışma konusu yasa gücünde kararname ile ilgili önemli notlar: 1. Kimilerince sanıldığının aksine bu kararnamede Türkiye'deki depremzedelere yardım konusunda hiçbir şey yoktur. Bin adet konut inşası meselesi tamamen sivil toplum örgütleri tarafından gönüllülük esasına göre yürütülen kampanyanın konusudur ve bunun için kesintiye/vergiye gerek bulunmamaktadır. 2. Kaybettiğimiz çocuklarımızın anısına yapılacak işlerin toplam maliyeti 100 milyon TL civarındadır. Oysa kesintilerle/vergilerle ilgili toplam gelir öngörüsü 1 milyar TL civarındadır. 3. "Hükumet" adına yapılan açıklamada kesintilerden/vergilerden elde edilecek gelirin nerelere harcanacağı ile ilgili "bilgi" vardır ancak "bilgi"de harcamalarla ilgili gider öngörüsü belirtilmediği gibi, bu konuda yasa gücünde kararnamede ve yasa tasarısında da hiçbir düzenleme yoktur. Dolayısıyla bu düzenleme bütçe tekniğine ters olduğu gibi, keyfiliğe açık ve denetim açısından da sıkıntılıdır. Sonuç olarak "hükumet", yapılan uyarıları da dikkate almaksızın, ben yaparım olur zihniyetiyle sergilediği bu beceriksizlik ve basiretsizlikle, depremzedelere yardım ve çocuklarımızın acısını paylaşma konusunda bütün kesimleriyle tek vücut olan toplumu, bu kez de bu düzenlemeye karşı olmak konusunda tek vücut haline getirmeyi başarmıştır! Yapılması gereken, geri adım atmayı "gurur meselesi" haline getirmemek, yasa gücünde kararname ve tasarıyı geri çekip, konuyu doğru yöntemlerle istişareye açmaktır. Aksi, gönüllü olarak her türlü katkıyı yapmaya hazır olan toplumun bu konudaki motivasyonunu zorlamayla kırmaktan ve ekonomik açıdan kaş yapayım derken göz çıkarmaktan başka bir şey olmayacaktır!