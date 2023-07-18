Erhürman: “İstikrarlı biçimde felakete sürüklüyorsunuz hepimizi”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında hükümete tepki gösterdi. Erhürman Türk Lirası’nın değer kaybı karşısında hükümetin seyirci kaldığını ifade ederek, “Peki ne yapacaksınız? İnsanlarımızın her gün yoksullaşmasını, dahası yoklaşmasını seyretmekten başka öneriniz var mı? Yoksa bakan değişince sorun çözülecek mi? "İstikrarlı" biçimde felakete sürüklüyorsunuz hepimizi...” dedi.

İşte Erhürman’ın açıklaması:

Dolar 27, Euro 30, Sterlin 35 TL. Tüp gaza 40 TL zam. Hayat pahalılığı 25 Haziran'da belirlendi. O tarihten bu yana yapılan ve bundan sonra yapılacak zamlar karşısında "korunmak" için emekli de, özel sektör çalışanı da, kamu çalışanı da altı ay bekleyecek.

"Hükumet" stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi önerisini beğenmedi. Bir bakan dört ayda bir hayat pahalılığı önerisi götürmüş, Bakanlar Kurulu onu da kabul etmemiş.

Peki ne yapacaksınız? İnsanlarımızın her gün yoksullaşmasını, dahası yoklaşmasını seyretmekten başka öneriniz var mı? Yoksa bakan değişince sorun çözülecek mi? "İstikrarlı" biçimde felakete sürüklüyorsunuz hepimizi...