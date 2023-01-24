Erhürman: İstifa söz konusu değil, görevimin başındayım

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir süreden beri yaşadığı aile içi sağlık sorunları nedeniyle parti organlarında görev dağılımı/bölüşümü konularını gündemine aldığını açıkladı ancak şu an içi görevinden istifa etmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Bir süreden beri yaşadığım aile içi sağlık sorunları nedeniyle parti organlarında görev dağılımı/bölüşümü konularını gündemimize aldığımız doğrudur. Bununla birlikte görevimden istifa etmem söz konusu değildir. Görevimin başındayım.

Herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.