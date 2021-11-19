Erhürman: “İmzalanan para değil, memlekete gelen para önemli”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Türkiye ile imzalanan para değil, memlekete gelen para önemli” dedi, hükümete “Neden Türkiye’den aktarılması gereken paranın 3’te biri geldi?” diye sordu. Hükümetin büyük ortağı UBP’yi eleştiren Erhürman, “Türkiye ile ilişkileri iyi tuttuğunu söyleyen parti aslında bunu daha da bozdu. Gelinen noktada Türkiye size güven duymuyor ki para yüzde 30’larda kalıyor. En sıkışık, ülkenin kriz içerisinde olduğu dönemde…” dedi.

“Ülkede ekonomik yaşamın dingilini kopardılar”

"Ülkede ekonomik yaşamın dingilini kopardılar. Beceriksizlik, yeteneksizlik var… Ama en kötüsü, memleketin gailesini çekmemek… Kurultaydan başka bir şey konuşmadınız, gümbür gümbür duvara doğru gitti. Bağırdık, çağırdık, kulaklarınızı tıkadınız.”

"Gümbür gümbür duvara doğru gittik"