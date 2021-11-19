ERHÜRMAN’IN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI: • “Bu seçimde ekonomiyi konuşmamız lazım” • “Esnaf kan ağlıyor. Dün öğleden sonra fiyatlar değişti, asgari ücret değişti mi, maaşlar değişti mi?” • “Gümbür gümbür duvara doğru gittik, şimdi kafamızı duvara vurduk.” • “Keşke Nisan-Mayıs’ta seçim yapılsaydı, kurultay tartışmaları içerisinde boğulmayıp, krize odaklanabilen hükümetle karşı karşıya olsaydık.” • “Sterlin’in 15 TL’ye ulaşacağı, memleketin 12. ve 13. maaş ödemekte sorun yaşayacağını öngörmek için falcı, büyücü olmaya gerek yoktu.” • “15 ay hükümette kaldık, Bakanlar Kurulu’ndan iki kez orta vadeli program geçirdik. Arkasından biz hükümetten gittik, bir kez bile orta vadeli plan Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmedi. Sosyal ekonomik konsey bir kez toplanmadı.”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, seçimde ekonominin konuşulması gerektiğini söyledi, “Bu memleketin ekonomisi nereden alındı, nereye getirildi, bunları konuşmamız lazım” dedi.

Erhürman, ülke ekonomik kriz içerisine yuvarlanırken, hükümetin bir kez bile orta vadeli planı Bakanlar Kurulu’ndan geçirmeyerek, Sosyal Ekonomik Konsey’in toplanmamasını eleştirdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yarın ekonomik örgütleri toplantıya çağırdığını da hatırlatarak, “Her şey geçip gittikten sonra seçime iki ay kala memleketi daha az zararla seçime nasıl götüreceksiniz? Aylardır bunun yapılması gerekiyordu, muhalefet bunu koltuk talep etmeden defalarca teklif etti” şeklinde konuştu.

“Memleket, hukuken, demokratik ve özgürlük açısından enkaza çevrildi” diyen Erhürman, “Şu anda mutfakları yakan, ekonominin enkaza dönmüş olmasıdır. Sterlin’in 15 TL’ye ulaşacağı, memleketin 12. ve 13. maaş ödemekte sorun yaşayacağını öngörmek için falcı, büyücü olmaya gerek yoktu” dedi.

Erhürman’ın BRT’te yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

Erken seçim lafını, CTP Şubat’tan beri dillendiriyor. Geçtiğimiz yıl Nisan’da seçim yapılmasını söylemiştik. Keşke Nisan-Mayıs’ta seçim yapılsaydı, kurultay tartışmaları içerisinde boğulmayıp, krize odaklanabilen hükümetle karşı karşıya olsaydık…

Sterlin’in 15 TL’ye ulaşacağı, memleketin 12. ve 13. maaş ödemekte sorun yaşayacağını öngörmek için falcı, büyücü olmaya gerek yoktu.

Sterlin’i durdur, TL’nin değerini yükselt demedik. Ancak 2018 Ağustos’ta da memlekette döviz krizi yaşandı. Bizim hangi önlemlerini aldığımız önlerinde… Türkiye ile görüşülecekler görüşülürdü. 15 ay hükümette kaldık, Bakanlar Kurulu’ndan iki kez orta vadeli program geçirdik.

Arkasından biz hükümetten gittik, ekonomik kriz içerisinde yuvarlandık, bir kez bile orta vadeli plan Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmedi. Sosyal ekonomik konsey bir kez toplanmadı. Kriz falan yoktu, bunları olması gereken tarihte yaptık. Sucuoğlu yarın ekonomik örgütler toplantıya çağıyor. Her şey geçip gittikten sonra seçime iki ay kala memleketi daha az zararla seçime nasıl götüreceksiniz? Aylardır bunun yapılması gerekiyordu, muhalefet bunu koltuk talep etmeden defalarca teklif etti. Şimdi seçim mi konuşacağız, ekonomi mi?”

“Gümbür gümbür duvara doğru gittik, şimdi kafamızı duvara vurduk” “Bu seçimde ekonomiyi konuşmamız lazım. Bu memleketin ekonomisi nereden alındı, nereye getirildi, bunları konuşmamız lazım. Nasıl daha ileriye taşırız, temel konu bu? Esnaf kan ağlıyor. Dün öğleden sonra fiyatlar değişti, asgari ücret değişti mi, maaşlar değişti mi? İnsanların alım gücü nereden nereye geldi. Ancak şimdi, biz ne yapabilirdik diyorlar? Siz hazırlanabilirdiniz, senaryoları çalışabilirdiniz. Bunları söyledik, Mart 2020’den beri söyledik. Gümbür gümbür duvara doğru gittik, şimdi kafamızı duvara vurduk. Sucuoğlu, Cumartesi günü ekonomik örgütlerle toplantı yapacak. Ekonomik örgütler ne yapacak? Onlarla maaşı mı konuşacaksınız? 2 ay içinde yapılabilecekleri şimdi mi konuşuyorsunuz? Ben anlamıyorum, Başbakan’ın ismi değiştiğinde başka partiler mi hükümete mi geliyor?”

“Şu anda mutfakları yakan ekonominin enkaza dönmüş olmasıdır” “Memleket, hukuken, demokratik ve özgürlük açısından enkaza çevrildi. Şu anda mutfakları yakan ekonominin enkaza dönmüş olmasıdır. Ama birileri bunun farkında değil. Cumhurbaşkanı Tatar, dün “Türkiye ile 5 milyar TL’lik protokol imzaladık” dedi. Hala anlamadınız mı, imzalanan para değil, memlekete gelen para önemli."