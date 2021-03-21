Erhürman: Hükümetin planı, hele bir kurultaylar bitsin!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede vaka sayısının düşmediğini, PCR test kuyruklarının uzadığını söyledi; hükümetin krizden çıkış planını şu sözlerle özetledi: Hele bir kurultaylar bitsin, bakarız.

“Aşının planı var, programı belli değil” diyen Erhürman, çarşı açılsa da iş olmadığını, borçların birikmeye devam ettiğini anımsattı. Erhürman, özel sektöre destek dendiği zaman yalnızca 1.500 TL’nin akla geldiğini de belirterek, yüz yüze eğitimdeki belirsizliği de hatırlattı.

Erhürman şu paylaşımı yaptı:

Yerel vaka sayımızda düşüş yok. PCR kuyrukları devam. Aşının planı var, programı belli değil. Çarşılar açılsa da iş yok. Borçlar birikmeye devam ediyor.

Özel sektöre destek denilince yalnızca yılan hikayesine dönen "1500 TL"ler akla geliyor. Yüz yüze eğitimde belirsizlik devam.

Ama hükumete bakarsanız her şey kontrol altında. Krizden çıkış planına falan gerek yok. Hele bir kurultaylar bitsin bakarız!!!