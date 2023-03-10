Erhürman: “Hükümete karşı değil, topluma karşı sorumlu muhalefet anlayışımız var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bizim, hükümete karşı sorumlu muhalefet anlayışımız yok, topluma karşı var” ifadelerini kullandı. Zirve Kıbrıs Web TV’de Bala Kayadelen’in sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, dertlerinin halk için bir şey yapılabilecekse, bunun yolunun açılması olduğuna dikkat çekti. Külliyeden vazgeçmiyorsun, maaşlardan keseceğim diyorsun” diye konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumun “hükümete” güvenmediğini vurguladı.

Erhürman: “Acıların büyük olduğu dönemde, bildik tartışmaların içinde halkı yormak istemedik”

Endişelerin ve acıların büyük olduğu dönemlerde, bildik tartışmaların içinde halkı yormak istemediklerini belirten Erhürman, dertlerinin halk için bir şey yapılabilecekse, bunun yolunun açılması olduğuna dikkat çekti. “Bizim, hükümete karşı sorumlu muhalefet anlayışımız yok, topluma karşı var” diyen Erhürman, “hükümeti” sergilediği tutumdan dolayı eleştirdi. Birçok sorunun, tedbirin alınması gereken dönemde alınmamasından kaynaklandığına dikkat çeken Erhürman, bazı okullarda çadırlarda eğitimin devam edeceğiyle ilgili de konuştu. KTÖS-KTOEÖS’ün her ders yılı başında okulların yapısıyla ilgili ayrıntılı rapor sunduğunu hatırlatan Erhürman, söz konusu raporların ne kadar dikkate alındığını sordu. Türkçe bilmeyen yabancı öğrenci sorununun da giderek büyüdüğüne dikkat çeken Erhürman, bu sorunu da siyasi tartışma üzerinden ele almaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

“Çocukların eğitim göreceği sınıf yokken, ‘cumhurbaşkanlığında toplantı odası yok’ diyorlar”

Erhürman, sendikaların verildiği raporların, bütçe düzenlemesi yapılırken dikkate alınmadığına vurgu yaptı. İlk olarak toplumda önceliklerin tartışılması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Hastaneler denetimden geçtikten sonra ortaya çıkacak sonuçlar da bizi bekliyor. Çadırlarda iki tarafı açık çocukların eğitim görmesine kadar vardı iş. Bütün bunlar ortada dururken sen yeni cumhurbaşkanlığı, yeni meclis binası yapacaksın. Bu kabul edilebilir değildir” dedi. Birçok ihtiyaç varken, “külliye yapacağım diye tutturulduğunu” söyleyen Erhürman, “Çocukların eğitim göreceği sınıf yok, Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı salonunun olmadığını söylüyorlar. Bu toplumda gerçekten inanılır olmayan işler yapılmaya devam ediliyor ama böyle bir felaketi yaşadığımız anda görünür hale geliyor” ifadelerini kullandı. Depremin gerçekleştiği anın bir dakika öncesine dönülemeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Bütün mesele bunun bilinciyle hareket etmektir. Şu anda bu toplumda, öncelik hastane mi? Okul mu? Külliye mi? sorusuna ‘külliyedir’ diyen tek bir kişi yoktur” ifadelerini kullandı.

“Külliyeden vazgeçmiyorsun, maaşlardan keseceğim diyorsun”

Bir krizde temel meselenin güven olduğuna dikkat çeken Erhürman, krizi yönettiğini iddia edenlere karşı insanların güven duyması gerektiğini belirtti. “Külliyeden vazgeçmiyorsun, maaşlardan keseceğim diyorsun” diyen Erhürman, bu toplumun “hükümete” güvenmediğini kaydetti. Ülkemize gelen depremzede sayısının bile bilinmediğinin altını çizen Erhürman, her bakanın farklı rakam açıkladığını anımsattı. Tufan Erhürman “Önemli olan depremzedelere kucak açmak değil, insan hayatına yarışır bir şekilde misafir etmektir” dedi. Erhürman söz konusu durumun en önemli şartının da ülkeye gelen depremzede sayısını bilmek olduğunu ifade etti. Bakanlıklarda bürokrasi diye bir şey bırakılmadığının altını çizen Erhürman, “Gerçekten Mağusa’da çadırda eğitimden başka bir olanak yok mu? Araştırdınız mı?” diye sordu. Erhürman kriz yönetiminin, insanların kafasında soru işareti bırakmamak olduğunu da vurguladı.