Erhürman: “Hem daha fazla ödüyoruz, hem de daha az hizmet alıyoruz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman zam yapılmasına karşın ülkede devam eden elektrik kesintileri ve akaryakıt krizine işaret etti, ‘zam var, hizmet yok’ değerlendirmesinde bulundu.

Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Hem daha fazla ödüyoruz, hem de daha az hizmet alıyoruz. Ve hükumet ülkeyi yönettiğini iddia etmeye devam ediyor hala!” dedi, hükümeti eleştirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Elektriğe okkalı zam… Buna karşın elektrik kesintilerine devam… Akaryakıta okkalı zam… Buna karşın benzin istasyonlarıyla tedarikçiler arasında kriz devam… Hem daha fazla ödüyoruz, hem de daha az hizmet alıyoruz… Ve hükumet ülkeyi yönettiğini iddia etmeye devam ediyor hala!”