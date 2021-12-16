Erhürman: Hamasetin bizi getirdiği nokta bu

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Türk-Sen önündeki güneyde iş bulma kuyruğunun fotoğrafını paylaştı, ekonominin dibe vurduğunu dile getirdi, “Sözde milliyetçilik üzerinden kurulan hamasetin bizi getirdiği nokta bu. Deniz bitti” dedi.

“Çözüm, radikal, rasyonel, dünyayı Sarayönü'nden ibaret görmeyen politikadadır. Çözüm vardır” diyen Erhürman, “CTP giderlerimizin tamamı döviz üzerinden belirlenirken gelirlerimiz TL, alım gücümüz sürekli düşüyor, bu yapı böyle sürdürülemez derken burun kıvıranlar şimdi ne diyecek?” diye de sordu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: CTP, giderlerimizin tamamı döviz üzerinden belirlenirken gelirlerimiz TL, alım gücümüz sürekli düşüyor, bu yapı böyle sürdürülemez derken burun kıvıranlar şimdi ne diyecek? Yurttaşlarımız güneyde iş bulmak için kuyrukta. Pek çok gencimiz yurt dışına göz etmek için yol arıyor. Ülkemizde gelirler eridiği için Türkiye'den de işçi gelmiyor. Hatta üçüncü ülke vatandaşları da aynı sebeple ülkelerine dönmeye başladı. Ekonomi dibe vurdu. Sözde milliyetçilik üzerinden kurulan hamasetin bizi getirdiği nokta bu. Artık herkes görüyor! Deniz bitti!!! Çözüm, radikal, rasyonel, dünyayı Sarayönü'nden ibaret görmeyen, dünyaya açılan, vatandaşının alım gücünü koruyan, istihdamı da, ekonomik büyümeyi de, üretimi de planlayan politikalardadır ve çözüm vardır!!!

“Yönetmek, ciddiyet, sorumluluk, hamaset kadar kolay değil elbette”

Erhürman, borçların yapılandırılma süresinin 3 ay uzatıldığını ancak ne kurun sabitlendiğini ne de faizin düştüğünü de söyledi, “Yönetmek, ciddiyet, sorumluluk, hamaset kadar kolay değil elbette” dedi.

İkinci bir paylaşım yapan Erhürman, şunu yazdı: Döviz cinsinden borcu olanlar için sterlinin kurunu 12'ye sabitlemekten, faizlerin düşeceğinden söz etmişti Sn. Sucuoğlu. Dağ fareyi doğurdu!!! Borçların yapılandırılması için süre üç ay uzadı. Ne kur sabitlendi, ne de faiz düştü!!! Borçları daha uzun vadeye yayın, ömür boyu ödeyin!!! Sterlin her gün yükselirken ödeyebiliyorsanız tabii!!! Sonuç bu!!! Yönetmek, ciddiyet, sorumluluk, hamaset kadar kolay değil elbette!!!

"Güneyde iş" kuyruğu!