"Güneyde iş" kuyruğu!

Türk Lirası'nın aşırı değersizleşmesi ve Kıbrıs'ın kuzeyinde alım gücünün ciddi anlamda gerilemesi yurttaşı güneyde iş aramaya itti.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu TÜRK-SEN'in Kıbrıslı Türklere güneyde iş bulma girişimine vatandaşlar yoğun talep gösterdi.

Kıbrıslı Türklerin güneyde sendikalı çalışabilmesi için SEK İşçi Federasyonu ile işbirliği yapan ve bugün kayıt almaya başlayan TÜR-SEN binası önünde kuyruk oluştu.

Sabah 8.30'dan bu yana geçen yaklaşık iki saatlik zaman diliminde 50 kişi güneyde çalışmak için TÜRK-SEN'e kayıt yaptırdı.

Kayıt yaptıranlar arasında ağırlıklı genç yaş grubu, çoğunluğu üniversite mezunlarının olduğu görüldü.

Uzun zamandır iş aradığını söyleyen kadınlar da bu listede azımsanmayacak çoğunlukta…

"İş kuyruğu"nda kayıt yaptırmak için beklerken YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşların birçoğu uzun süredir işsiz olduğunu ifade etti.

Döviz borcunu ödeyen ve "artık maaşım taksitime yetmiyor, geçinemiyorum" diyen gençler, kuzeyde kendi işini kapatarak güneyde çalışmak için TÜRK-SEN'e başvuruda bulunanlar kuzeydeki ekonomik tabloya isyan eti...

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“8 bin Kıbrıslı Türk’e güneyde iş imkânı”