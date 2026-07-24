Şener Şen'in Efsane Oyunu "Zengin Mutfağı" İlk kez ülkemizde sahnelenecek

Türk tiyatrosunun usta ismi Şener Şen, yıllardır kapalı gişe oynayan "Zengin Mutfağı" ile ülkemizde ilk kez tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

ACTADA Sanat Merkezi ve Çağrı Tortop Organizasyonu iş birliğiyle düzenlenen bu özel gösterim, 26 Eylül Cumartesi günü Salamis Antik Tiyatro'nda gerçekleşecek. KKTC'de ilk kez sahnelenecek oyun, sezonun en dikkat çeken kültür-sanat etkinliklerinden biri olmaya aday.

Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden biri olan "Zengin Mutfağı", Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketlerinden 15-16 Haziran 1970 olaylarını, zengin bir ailenin mutfağında çalışan insanların gözünden anlatıyor. Hizmet etmekten başka bir şey düşünmeyen köşk çalışanları, ülkenin değişen toplumsal atmosferi karşısında tarafsız kalamayacak ve yaşanan dönüşümden kendi paylarına düşeni alacak.

Usta yazar Vasıf Öngören'in kaleme aldığı eser, yıllar içinde defalarca sahnelenirken sinemaya da uyarlandı. Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri ise, Şener Şen'in 1978 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda hayat verdiği "Lütfü Usta" karakterini, yaklaşık 40 yıl sonra yeniden canlandırması. Deneyimli oyuncu, genç ve başarılı bir oyuncu kadrosuyla birlikte bu unutulmaz hikâyeyi yeniden sahneye taşıyor.

Oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstlenirken, yönetmen yardımcılığını Defne Kayalar, dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Başak Özdoğan ve ışık tasarımını Cem Yılmazer gerçekleştiriyor.

Oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Lütfü Usta: Şener Şen

Kız: Gizem Ergün

Selim: Onay Kaya

Seyfi: Uğur Arda Başkan

Ahmet: Kutay Sandıkçı

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Şener Şen'i sahnede izleme fırsatı sunacak bu tarihi buluşma, hem tiyatro tutkunları hem de sanatseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Oyunun biletleri www.gisekibris.com adresi ile Gişe Kıbrıs mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu.