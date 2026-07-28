Guterres’e barış mesajı: Makul ve adil çözüm istiyoruz
BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'taki temasları sürerken, Barış Derneği öncülüğünde sendikalar, sivil toplum örgütleri, birlikler ve siyasi partilerin katılımıyla Ledra Palace Geçiş Noktası'nda barış mesajları içeren pankartlar açıldı.
A+A-
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in Kıbrıs'taki temasları sürerken, Kıbrıs Türk Barış Derneği öncülüğünde sendikalar, sivil toplum örgütleri, birlikler ve siyasi partilerin katılımıyla Ledra Palace Geçiş Noktası'nda barış mesajları içeren pankartlar açıldı.
Bu haber toplam 398 defa okunmuştur