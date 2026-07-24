İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Samsun'da sahne aldı
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kardeş şehir Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 36'ncısı düzenlediği "Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali"ne katıldı.
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İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kardeş şehir Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 36'ncısı düzenlediği "Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali"ne katıldı.
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, pazar gününe kadar devam edecek festivalin 21 Temmuz’daki kortejinde de gösteri sundu.
Özlem Kadirağa yönetiminde, Gülgün Dargın eğitmenliğindeki ekip Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı da ziyaret etti.
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