Guterres, Hristodulidis ile görüşmek üzere Başkanlık Sarayı'nda

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği baş başa görüşme için Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı'na geldi.

BM üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyetle bu sabah adaya gelen Guterres, iki günlük Kıbrıs ziyareti kapsamında bugün Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek.

Guterres'in yarın ise iki lideri BM ara bölgesinde bir araya getirerek üçlü görüşmeye başkanlık etmesi bekleniyor.

Guterres-Hristodulidis görüşmesine üst düzey katılım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis arasında Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye üst düzey isimler de katıldı.

Görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve BM Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo da yer aldı.

Kıbrıs Rum tarafını ise Kıbrıs sorunu müzakerecisi Menelaos Menelaou, Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ve Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis temsil etti.