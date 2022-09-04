Erhürman: "Göç etmeyin, gitmeyin, el verin, az kaldı onlar gidecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Olağan Kurultayında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: "Bu adaya kalıcı barış ancak çözümle gelir" dedi.

Kurultay, mesajların okunmasının ardından, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın konuşmasıyla devam etti.

CTP'nin 52 yıllık tarihinden hiçbir zaman bir seçim partisi olmadığını ifade eden Erhürman, "CTP'liler siyasetle dünya için, insanlık için, bu ada için, Kıbrıs Türk halkı için bir şeyler yapmak adına uğraştı. Biz sadece bir parti değiliz. Demokrasinin, özgürlüğün, adaletin aydınlattığı bir yolun kol kola yürümek için varız" dedi.

Dünyada ne oluyor ne bitiyor diye izlediklerini, ufukların yaşadıkları topraklarla sınırlı olmadığını kaydeden Erhürman, "Gerektiğinde öz eleştiri da yaparız ama bunu herkes bilsin, ne barıştan ne de demokrasiden vazgeçeriz. Barış bizim için romantik bir idea değildir. Tüm dünyaya bakar, tüm dünya için barış isteriz. İnsan için insanca yaşam, barış gerektirir. Kıyıya vuran bir çocuk, bizim gönlümüze vurur, Afganistan'da uçaktan düşenler, bizim gönlümüzden düşer" ifadelerini kullandı.

52 yıllık bir parti olduklarını vurgulayan Erhürman, "Savaş durabilir ama sorun henüz çözümlenmemişse, o zaman kalıcı barıştan söz etmek mümkün değildir" dedi.

"Bu adaya kalıcı barış ancak çözümle gelir" diyen Erhürman, "Biz çözümü de istiyoruz. Barışla eş değer. Biz soyut kavramlar peşinde değiliz. Barışın, çözümün adını koyanlarız. Bu adada çözümün yöntemi bellidir, federal çözümdür. Onun dışındakiler hiçbir şekilde çözümü getirecek şeyler değildir" ifadelerini kullandı.

52 yıllık tarihlerinde, federasyondan vazgeçildiği ifadesini ilk kez duymadıklarını belirten Erhürman, "Biz CTP olarak bir şeyi biliyoruz. Romantizmi asla reddetmedim. Ama belli ki bize romantik diyenler şunu diyor: siz gerçekçi değilsiniz. E gavvole yani biz bu memlekette tüm liderlerinin müzakere ettiği federasyonu savununca gerçekçi olmuyoruz da tüm dünyanın reddettiği iki devletliliği savununca gerçekçi mi olacaksınız?" diye sordu.

Çözüm için mücadeleye devam ederken, ne için mücadele ettiklerini bildiklerini ifade eden Erhürman, "Biz bu süreçte çok nesil kaybettik, kaybedecek bir neslimiz daha yoktur. Bizim bir an önce insanlarımızı dünyaya açılma yollarında engellerinden ayırmamız lazım. Sarayönü’ne hapsolmaktan kurtarmamız lazım. Mücadelemiz büyüktür. Asla ertelenemez. Bu mücadelede asla yorulmak yoktur. Çünkü bizim sevdamız adamıza, ülkemizedir. Gençlerimize, torunlarımızadır" dedi.

Statükodan Kıbrıs'ın hem kuzeyi hem de güneyinde nemalananlar olduğunu ifade eden Erhürman, güven yaratıcı önlemler konusuna değinerek, "Hayır demeyin, müzakere edin. Bu statükonun bir taşının oynaması, tüm statükonun yıkılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Çözüme kadar hiçbir şey yapmayın" demediklerini, CTP'nin sosyalist bir parti olduğunu, emeğin hakları, eşitlik, özgürlük mücadelesi vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Ne Türkiye'den gelen müdahaleyi ne de başka yerden gelen müdahaleyi kabul ettiklerini vurgulayan Erhürman, "Kıbrıslı Türkler kendi kendilerini yönetecekler" dedi.

CTP'nin pozisyonu hiç değişmedi diyen Erhürman, Türkiye ile doğru zeminde bir iletişim istediklerini ve doğru zeminin Kıbrıs Türk halkının iradesi olduğunu vurguladı.

Mevcut hükümete, "Siz müdahale mahsulüsünüz" diyen Erhürman, "Hükümet gayri meşru ise neden Mecliste oturuyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"CTP orta akılla karar üretir. Hükümet gayri meşrudur ama Meclis meşrudur. Madem müdahale sonucu oluşan bir hükümet var, o zaman mücadele sokağa da taşınmıştır. Ekimden itibaren Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok mecliste olacak. Evet mecliste mücadele edeceğiz ama bu hükümetin müdahale mahsulü olduğu gerçeğini perdeleyecek bir çaba vermeyeceğiz. Bu meselenin çözümü, bizim mecliste vereceğimiz mücadeleyle sınırlı kalamaz. Çözüm, irade ve demokrasi konusuna sığınabilecek tek liman Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Bunun da yolu, seçime gitmektir. Bunları yollatmaktır."

Erhürman'dan halka: Göç etmeyin, gitmeyiniz el verin, az kaldı onlar gidecek"

Kıbrıslı Türklerin, göç yollarına çıkmanın yollarını arar noktaya geldiğini ifade eden Erhürman, " Evet biz bu memlekette varoluş mücadelesi verdik ama anneler babalar 'aman annem babam, git da gelme' desin diye vermedik. Biz, annelere, babalara bu sözleri dedirtmeyeceğiz. İnsanlar, demokrasiye verdiğiniz zararı hazmedemiyor, ekonomik krizi hazmedemiyor. İçlerine sindiremiyorlar. Bu yüzden göç etmek istiyorlar. CTP genel başkanı olarak halka seslenmeyi tarihsel bir sorumluluk olarak değerlendiriyorum. Sakın gitmeyin. Umudu beyninizde da sıcak tutun. Gitmeyin, bir el verin, az kaldı onlar gidecek" dedi.