Erhürman: “Gençlerimizin hem dünyayla buluşup hem de bu topraklarda kök salmasına kocaman bir EVET...”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kimsenin bu ülkeye, halka dair umutları tüketemediğine işaret etti, halka kol kola yürümeye devem edeceklerinin altını çizdi.

Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, demokrasi, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm, eşitlik ve sosyal adalet vurgusu yaptı, “Gençlerimizin hem dünyayla buluşup hem de bu topraklarda kök salmasına kocaman bir EVET...” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bu ülkeye, bu halka dair umutlarımızı kimse tüketemedi, tüketemeyecek!

Demokrasiye, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme, eşitliğe, sosyal adalete, insanlarımızın insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesine, gençlerimizin hem dünyayla buluşup hem de bu topraklarda kök salmasına kocaman bir EVET...

Halkımızla kol kola yürümeye devam edeceğiz... Bundan sonra Meclis daha fazla sokakta, sokak daha fazla Meclis'te olacak...