Erhürman: Gençlerimize göç yollarını gösteren bir zihniyetle karşı karşıyayız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk gençlere göç yollarını gösteren bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını ve bu zihniyete karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Erhürman, dün akşam Girne İlçesi Alsancak Örgütü’nün Alsancak bölgesinde düzenlediği dayanışma etkinliğine katıldı. Erhürman’a, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti. Bölge halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte konuşma yapan Erhürman, çok kritik bir seçimin arifesinde olduklarını ve bu seçimin diğer seçimlerle bir tutulmaması gerektiğini ifade etti.

“Biz hükümetteyken elimizden gelen önlemi aldık”

2018 yılındaki seçimlerin ardından dörtlü koalisyon kurulduğunu ve CTP’nin hükümette olduğu dönemde yine bir döviz kriziyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Erhürman, ülke olarak Türk Lirası’nın değer kaybına müdahale etme şansları olmadığını ancak aldıkları bazı önlemlerle halkı koruduklarını aktardı. İngiliz Sterlininin dün 15 TL’ye ulaşmasından dolayı halkın büyük mağduriyet yaşadığını belirten CTP lideri Tufan Erhürman, kendilerinin hükümette oldukları dönem kiralarda kur sabitlemeden, hayat pahalılığını asgari ücrete fazla yansıtmaya kadar birçok önlem aldıklarını ancak UBP zihniyetinin bu tip önlemler almadığını kaydetti.

“Gençlerimizin yüzde 30’u işsiz”

Ülkedeki gençlerin yüzde 30’unun işsiz olduğunu işaret eden Tufan Erhürman, bu yüzde 30’un büyük kısmının göç etme niyetinde olduğunu söyledi. Gençlere göç yollarını gösteren bir zihniyetle karşı karşıya olduklarına vurgu yapan Erhürman, “Bunlardan çok daha zor dönemlerden geçti. Umut da var, çözüm de. Yapılacak olan erken genel seçimlerde CTP’yi iktidara taşıyarak hem kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke yaratacağız, hem de gençlerimizin göç etmesine engel olacağız. Bu memleket bizim, başka Kıbrıs yok” şeklinde konuştu.

“Geleceğimizi bu zihniyete teslim etmeyeceğiz”

Etkinlikte partililere hitap eden Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de, geleceklerini bu zihniyete teslim etmeyeceklerini ve seçimde CTP’yi birinci parti yapacaklarını vurguladı. Önlerinde biri erken genel, birisi de yerel olmak üzere iki kritik seçim bulunduğunun altını çizen Kişi, ülkede büyük bir ekonomik kriz yaşandığını, bununla birlikte covid-19 vakalarının da yükseldiğini ancak hükümet edenlerin buna sessiz kaldığına dikkat çekti. Halkın sorunlarına sessiz kalanların sayılı günleri kaldığına dikkat çeken Mehmet Kale Kişi, etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederek sözlerini noktaladı.