Erhürman, Emekli General'in sözlerini yorumladı: Bu arkadaşlar bitirdi

Emekli Güvenlik Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Altan Er'in sözlerini yorumlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Cumhurbaşkanlığı'na yönelik iddialar suskun kalınacak sözler değildir, bu ülkede komutan olarak görev yapmış bir kişinin iddiaları son derece ciddidir" dedi.

"Ölü gözünden yaş beklemiyoruz" diyen Erhürman, bir an önce halka giderek iradeyi yenilemenin şart olduğunu söyledi, ülkenin her yanının dağıldığını, iradenin sekiz ayda aşındığını ifade etti.

Erhürman "Kimi makamlarla ilgili artık konuşmuyorum ve kendi haline bıraktım" derken, şu sözleri kullandı:

"Bu arakdaşlat bitirdi, bundan sonra da toparlanması mümkün değil, insanlar bu durumdan dolayı göç ediyor. Ülkede para kazanan insanlar dahi mutlu değiller çünkü bu yönetimi kendine yakıştırmıyor. Kıbrıs Türk halkının potansiyeli tüm bunları kendine yakıştıracak bir potansiyel değildir. İnsanlar ekonomik ve demokratik fukarılıktan ayrıca dünyaya açılma yoksunluğundan bıktı, usandı"

Erhürman ayrıca "Bu kadar yanlışlık sonsuza kadar sürdürülemez, ülkeyi bırakmayınız, gitmeyiniz, çünkü bunlar gidecek" sözlerini kullandı, düşünce özgürlüğünü engellemeye çalıştıklarını, buna izin vermeyeceklerini ifade etti.

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