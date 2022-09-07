Cumhurbaşkanlığı'ndan Yenidüzen'e çirkin üslup

"Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu" Yenidüzen ve Kanal Sim'i hedef gösterdi, “Cumhurbaşkanı’na yönelik sistematik bir şekilde, maksatlı, haddini aşan ve hasmane bir üslupla gerçek dışı eleştiriler yapıldığı" iddiasını ortaya koydu.

Emekli Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgenerel Altan Er'in açıklamalarını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, öne sürüldüğü gibi geçmişte GKK Komutanı olarak görev yapan emekli bir komutanla ne iddia edilen şahıslarla ilgili bir görüşmesi olmuş ne de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bahse konu komutan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı’na şikâyet edilmiştir" dendi.

"Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu" açıklamasında, Yenidüzen ve Kanal Sim, siyasi etiketle anılırken, "Kendilerini ‘gazeteci’ olarak tanımlayan lakin çeşitli odaklarca güdümlenmiş zatlar" ifadesine de yer verildi.

Açıklamada şu sözler de kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı’na yönelik sistematik bir şekilde, maksatlı, haddini aşan ve hasmane bir üslupla gerçek dışı eleştirilerde bulunan ‘gazetecilerle’ ilgili takdiri, sağduyu sahibi, vicdanı hür halkımızın yüce vicdanına bırakıyoruz.

Ortaya atılan mesnetsiz iddialarla ilgili Cumhurbaşkanı’mızın her türlü yasal hakkını kullanacağını vurguluyor; halkımızı, gerçek dışı ve karalamaya yönelik yapılan yayımlara her zamanki gibi itibar etmemeye davet ediyoruz.”