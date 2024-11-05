Erhürman, “çözüm net” dedi: "29 vekil desteği aldığını iddia eden yapı tekrardan seçime gitsin”

Hükümet ortaklarının basın açıklamasının ardından ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mavi Salon’da basın açıklaması gerçekleştirdi.

CTP lideri Tufan Erhürman her şeyin ortada olduğunu belirtirken, yaşanılanların sebebinin Meclis olmadığını vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler’in 3 geçersiz oy aldığının net olduğunu ve bunun yalnızca CTP’ye oy verenlerin değil hükümet partilerine oy verenlerin bildiği ve söylediği bir durum olduğunu aktaran Erhürman, “Bu partiye mensup milletvekillerinin kendi içlerinde dillendirdiği bir şeydir. Son oylama tamamlandıktan sonrası yaptığımız açıklamamızda belirttiğimiz gibi planlanan divan toplanmasında, bu kendilerine hükümet diyen yapının divan toplantısından kaçma sebebi de divandaki üyelerinin de arzu ettikleri gibi davranmayacakları düşüncesi ile divan yapmaktan kaçındılar” ifadelerini kullandı.

Yaşanılan sorunun çözümünün net olduğunu, çözümün ise 29 milletvekilinin desteğine sahibim iddiası dile getirenlerin çok rahat yeni, şaibesiz bir seçime giderek 26 oy çıkarma yöntemi olduğunu belirterek, “Bu yapının bunu tercih etmemesi yine seçime giderlerse, bu şekilde 26 sayısına ulaşamama endişesi taşımalarıdır” dedi.

Yaşanılanların “meclis krizi” olmadığını, “mecliste kaos olmadığını” esas kaos içerisinde olan yapının hükümet ortaklarından UBP’nin kendi partisi içerisinde olduğunu vurgulayan Erhürman, “Kendisi kaos içinde olan ve buna rağmen kendilerine hükümet demeye devam eden yapının kendi krizini ört pas etmek üzere, algı operasyonu yaparak sanki meclis kaostaymış gibi gösterme arzusudur” ifadelerini kullandı.

Atun’un Mavi Salon’da gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında “taraflara çağrı yaptıklarına” yönelik ifadelerine değinen Erhürman, bu açıklamaların gerçeğini yansıtmadığını, hükümet iddiasında olanların “algı operasyonlarından” ibaret olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burada taraflar yoktur. Burada açık bir şekilde hukuk ihlali gerçekleştirmek sureti ile başkan seçilmemiş bir kişiyi koltuğa oturtmaya çalışan ve kendine hükümet diyen bir yapı var. Bu meclis başkanı denilen kişi seçilmemiştir. ‘Bu şekilde faaliyet gösterilemez’ deyen bir CTP var. Bunu sadece CTP olarak değil tüm meclis vekillerinin söylemesi gerekiyordu aslında. Meclis tamamıyla bir taraf olmalıydı. Sanki her şey yolundaymış da biz tepki gösteriyormuş gibi bir algı operasyonu vardır. Bu toplum yararıma bir davranış değildir.”

Hükümetin geçersiz oy pusulalarının geçerli olduğu iddiasının mantık dışı olduğunu vurgulayan Erhürman, hukukçuların konuya ilişkin yorumlarına değinerek “Bu durum Akıla uygun, izaha uygun bir şey gibi gelebilir mi? Buna cevap versin diye bugün Meclis kürsüsünden konuşan arkadaşların ifadeleri çok dikkate alınabilir gibi gelmiyor bizlere” dedi.