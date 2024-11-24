Erhürman, Çamlıbel ve Tepebaşı’nda bölge halkıyla buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çamlıbel ile Tepebaşı köylerini ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı. Bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erhürman’a CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ve bazı billetvekilleri de eşlik etti.