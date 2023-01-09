Erhürman: "Büyük proje"lerden sıra bir türlü yolların aydınlatılmasına gelemiyor tabii!”

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'ndaki trafik kazalarının gündem olması üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ve bakanlık yetkililerinin ‘eksikliklerden’ yakındığına işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘şikayetle yetinilmesini’ eleştirdi.

Erhürmman, Milli hava yolundan, direkt uçuştan, sol direksiyon araba ithali araştırmasından, bu "büyük proje"lerden sıra bir türlü yolların aydınlatılmasına gelemiyor tabii!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'ndaki trafik kazalarının gündem oluşturması üzerine, Meclis'te Sn. Arıklı, bugün de Bakanlık yetkilileri yakındı: "Aydınlatma yok, mühendis yok, teknisyen yalnızca bir kişi"!

Onca istihdamdan buraya pay düşmemiş! İkide birde hükumetten çekilme tehdidi savuran Sn. Arıklı bu konuda şikayetle yetiniyor! Milli hava yolundan, direkt uçuştan, sol direksiyon araba ithali araştırmasından, bu "büyük proje"lerden sıra bir türlü yolların aydınlatılmasına gelemiyor tabii!”