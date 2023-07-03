Erhürman: Boşa geçirilecek tek bir dakikamız yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede orta ve uzun vadeli planlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı, planların hükümetler değişse de istikrarlı bir biçimde uygulanmasına acilen ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Erhürman, son günlerde gündeme gelen konulara değinerek, “Boşa geçirilecek tek bir dakikamız yok” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Trafik kazaları, şiddet, turizm bölgelerinde, sahillerde çevre sorunları, ilaç sıkıntısı... Sterlin 33 TL...

Son günlerin haberlerinden birkaçı. İki gün konuşup unutabileceğimiz haberler değil. İşin kötüsü bunlar, anında iki tane karar üretip çözebileceğimiz sorunlar da değil!

Onun için orta ve uzun vadeli planlara, bunların Meclis'ten geçirilip, hükumetler değişse de istikrarlı bir biçimde uygulanmasına acilen ihtiyaç var.

Alım gücümüzden, ülkemizin potansiyelinden, uygarlığımızdan, canlarımızdan kaybediyoruz her geçen gün.

Ve kimileri bir türlü farkına varamasa da, aslında boşa geçirilecek tek bir dakikamız bile yok...