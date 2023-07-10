Erhürman: “Birileri sandalye oyununa devam edecek, biz bu oyuna gelmeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Patisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin ülke piyasasında her gün biraz daha kaybolduğunu, yalnızca yoksullaşmadığını, aynı zamanda ‘yoklaştığını’ vurguladı.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının yoksullaşması, "yok"laşması kaderimiz falan değildir” dedi, bu duruma ‘dur’ denilerek, ülkenin birlikte yönetileceğini kaydetti.

“Birileri ‘sandalye oyunu’na devam edecek, birileri gündem saptırmaya çalışacak, üç beş oy hesabı yapacak, biz oyuna gelmeyeceğiz” şeklinde konuşan Erhürman, “Sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planını, planda belirlenecek nüfus politikasını, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini, kamu okullarında tam gün eğitimi de bıkmadan usanmadan gündemde tutmayı sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Evlere şenlik, dünyanın başka bir ülkesinde örneği var mıdır bilemediğim bir piyasa oluştu!

Kıbrıslı Rumlar burada daha ucuz olduğu için mal ve hizmet alımlarının önemli bir kısmını buradan yapıyorlar. Burada ev kiralamak için uğraştıkları güneydeki basına da yansıyor.

Kıbrıslı Türkler buralarda konut almakta güçlük çekiyorlar çünkü konutlara talip olan çok sayıda yabancı var. Piyasada talebi onlar belirliyorlar. Kiralık evlerde de hem yabancılar hem Rumlar belirleyici duruma geldi.

KKTC vatandaşları eğitim ve sağlık alanında kamudan hizmet almak konusunda yabancıların talep yoğunluğu çerçevesinde artan oranda özele yönelme eğiliminde. Ama özelde ücretler, fiyatlar düşen alım gücü karşısında ödenemez noktalara yaklaşıyor.

Yollarımız, kanalizasyon sistemimiz, genelde alt yapımız ülkedeki nüfus yoğunluğunu kaldıracak düzeyde değil.

Suç çeşitliliği, suç oranları, hapishanede üçüncü ülke yurttaşlarının sayısı hızla artıyor.

Ama biz plansız, programsız, hesapsız, kitapsız "yol"a devam ediyoruz.

Ülkede, piyasada her gün biraz daha kayboluyoruz. Yalnızca yoksullaşmıyoruz, aynı zamanda "yok"laşıyoruz.

Onun içindir ki, aylardır yaptığımız gibi, sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planını da, planda belirlenecek nüfus politikasını da, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini de, kamu okullarında tam gün eğitimi de bıkmadan usanmadan gündemde tutmayı sürdüreceğiz.

Birileri "sandalye oyunu"na devam edecek, birileri gündem saptırmaya çalışacak, üç beş oy hesabı yapacak, biz oyuna gelmeyeceğiz.

Kıbrıs Türk halkının yoksullaşması, "yok"laşması kaderimiz falan değildir. Buna dur diyecek, ülkeyi birlikte yöneteceğiz...