Erhürman: “Başlarsanız tamamlarız. Başlamazsanız, kısa bir süre sonra gelir, yaparız!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in açıklamalarına cevap verdi. Erhürman, hükümete geldiklerinde elektrik konusunda ne yapacaklarına değinerek, “Başlarsanız tamamlarız. Başlamazsanız, kısa bir süre sonra gelir, yaparız!” dedi.

İşte Erhürman’ın açıklaması

Sn. Üstel,

Kısa bir süre önce yaptığınız uzun açıklamayı okudum.

1. KIB-TEK'e yatırım yapacağız diyorsunuz. Yapın, destekliyoruz.

2. Santrallerin bakım-onarımı yapılacak diyorsunuz. Yapılsın. Tabii ki destekliyoruz.

3. Enterkonnekte ihtimalini başka şirketlerle de, AKSA ile de görüşeceğiz diyorsunuz. Tabii ki görüşün.

4. Bu işin fizibilitesi de yapılacak diyorsunuz. Yapılmalı zaten. Fizibilitesiz olur mu? Yapın, yaptırın. Sorun yok.

5. AKSA ile imzalanmış sözleşmenin daha dört yılı var ama oturup dört yıl beklemek istemiyoruz diyorsunuz. Kimse de size bekle demiyor zaten.

Mesele bunların hiçbiri değil. Mesele bütün bunlardan hangisi için alelacele ihale yasasında değişiklik yapıp ihalesiz sözleşme yapma yetkisi almak istediğiniz!

Hiçbiri için böyle bir yasa değişikliğine ihtiyaç yok! Samimiyseniz, daha fazla gerginliğe sebep olmayın! Önce bu yasayı geri çekin, hemen uzmanlardan oluşan bir ekip kurun ve ŞEFFAF bir biçimde çalışmaya başlayın.

Yapar mısınız bilmiyorum! Ama siz de bilin, kamuoyu da bilsin ki kısa bir süre sonra göreve geldiğimizde ilk işimiz

a) yenilenebilir enerji ve enterkonneksiyon dahil tüm alternatifleri ciddiyetle değerlendirerek enerji politikalarını belirleyecek ve çalışmalarını kamuoyuna açık biçimde yapacak uzmanlardan oluşan kurulu oluşturmak,

b) KIB-TEK'teki yatırımları ve bakım onarımları hızla yapmak ve

c) KIB-TEK yönetimini uzmanlardan oluşan, profesyonel ve özerk bir yapıya kavuşturmak olacak.

Başlarsanız tamamlarız. Başlamazsanız, kısa bir süre sonra gelir, yaparız!