Erhürman: Acil plana ihtiyaç var

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN’in ‘İskele %25 yabancılaştı’ başlığıyla manşetten duyurduğu haberle ilgili açıklama yaptı, yabancı emlak yatırımlarına yönelik acilen plana ihtiyaç olunduğunu, geçen her dakika durumun daha da kötüye gittiğini vurguladı.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle: Aylardır söylüyoruz. Acilen plana ihtiyacımız var. Geçen her dakika durum daha kötüye gidiyor diyoruz..

Yenidüzen'in İskele'deki sektör temsilcileri ile yaptığı röportajlar sahadaki durumu aktarıyor. Emlakçılık yapan bir iş insanının sözlerini aynen alıyorum: "Kıbrıslı yerli halk ev bulamaz hale geldi. Her sektörden iş kuran yabancılar var ve sadece kendi aralarında alışveriş yapıyorlar. Bu topraklarda yarın öbür gün yabancı olacağız"...

Geçen her dakika "yarın öbür gün"ü hızla yakınlaştırıyor...

'İskele % 25 yabancılaştı'