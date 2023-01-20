Erhürman: 40 yıl sonra sosyal konut "müjdesi"!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Müjde" olarak açıklanan sosyal konut projesinin ülkedeki kaynaklarla geçmişte de yapılabileceğini de söyledi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"40 yıl önce kendi kaynaklarıyla, kendi mimarı, mühendisi, müteahhiti, ustası, işçisiyle sosyal konut yapan bu halka, 40 yıl sonra sosyal konut "müjdesi"! İnsan kaynağımız da mali kaynağımız da 40 yıl öncesinden daha fazla. Yapamaz mıydık? Yapardık! Bu halk yapar, kendi ayakları üzerinde durur demeye samimiyetle niyetiniz var mı, yok mu? Mesele bundan ibaret!"