Erhüman: “Böyle "hükumetçilik" mi olur?! Mahallede pirili mi oynuyorsunuz?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN’de yayınlanan ve YDP tarafından hükümet ortaklarına sunulan şartnameyle ilgili açıklama yaptı.

Erhürman açıklamasında, “Güven oylamasından sonra UBP burada yazılı olanları kabul etmezse DP-YDP ne yapacak? Hükumet yine mi düşecek? (…) Böyle "hükumetçilik" mi olur?! Mahallede pirili mi oynuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Sevgili Cenk Mutluyakalı DP-YDP'nin UBP'ye sunduğu "ilk 100 gün programı"nı (yoksa "muhtıra"sını mı demeliydim?) Yenidüzen'de yayımladı. Tabii ki DP-YDP'nin bunu teyit edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ama bu metin gerçekten UBP'ye sunulan metinse elbette sorular gündeme gelecek!

1. DP-YDP bunları hükumetin kurulması/devamı açısından elzem görüyorlarsa neden hükumet programına eklenmesini istemediler?

2. Burada yazılı olanların önemli bir kısmı Meclis'te okunan "hükumet programında olmadığına göre, bu program ayrı bir hükumet programı mı? DP-YDP'nin başka, UBP'nin başka bir hükumet programı mı var?

3. Burada yazılı olanların önemli bir kısmı Meclis'te okunan "hükumet programı"nda olmadığına göre, DP-YDP güven oylamasında neye "evet" diyecekler?

4. Güven oylamasından sonra UBP burada yazılı olanları kabul etmezse DP-YDP ne yapacak? Hükumet yine mi düşecek?

5. Bundan sonra ülkede yeni bir teamül mü gelişecek? Koalisyonların küçük ortakları "hükumet programı"nda yazılı olanların dışında bir de "deklarasyon" mu sunacaklar büyük ortağa?

6. Ve tabii temel soru: Böyle "hükumetçilik" mi olur?! Mahallede pirili mi oynuyorsunuz?”