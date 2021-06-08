Erdoğan, Sennaroğlu'nu kabul etti
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu kabul etti.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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