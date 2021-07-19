Erdoğan Kıbrıs'ta…
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı Ercan'a indi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs’a geldi. 20 Temmuz 1974 Türkiye’nin adaya askeri müdahalesinin “yıldönümü kutlamalarına” katılmak için Kıbrıs’a gelen Erdoğan’ı Ercan Havaalanı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı. Ercan’da askeri tören düzenlendi.
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Etiketler : r.t.erdoğan