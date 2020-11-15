Cadillac gitti, askeri araç geri geldi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende… Erdoğan alanda tezahüratlar ve alkışlarla karşılandı. Erdoğan’ı taşıyan araç, kırmızı karanfillerle bezendi.

4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz yılki 15 Kasım töreninde, resmi geçit sırasında selamlama için kullandığı, tartışmalara konu olan cadillac, bu yılki törende yerini yeniden askeri araca bıraktı. 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri, askeri cip araçta selamladı.

İlk kez klasik araç kullanılmıştı…

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanının yıllardır tören başlangıcında tören alanından geçerek halkı ve askerleri selamladığı askeri aracın yerine geçtiğimiz Cadillac marka klasik araç kullanılmıştı.

Bilindiği üzere her resmi geçit töreninde Cumhurbaşkanı, askeri aracın arkasına binerek halkı ve tören birliklerini selamlıyordu.

Geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan değişiklikle 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, törende Cadillac marka klasik araca binmiş ve bayram kutlamasını bu araç içerisinden yapmıştı.