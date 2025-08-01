Ülkemizin sevilen yazarlarından, efsanevi Sıla 4 Grubu'nun üyesi, BRTK eski Yönetim Kurulu Başkanı ve YENİDÜZEN eski yazarlarından Erdinç Gündüz'ü kaybettik.

Gündüz'ün ölümü ailesi ve sevenler tarafından büyük bir üzüntü yarattı.

Yaşamı boyunca üretmekten hiç vazgeçmeyen Gündüz, büyük izler bıraktı.