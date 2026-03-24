Ercan’daki F-16’lardan biri havalandı, resmi açıklama bekleniyor

Ercan Havalimanı’nda konuşlanan Türk F-16’larından en az birinin havalanarak adanın kuzeyine doğru uçtuğu gözlemlendi.

Konuyla ilgili askeri makamlarca herhangi bir açıklama yapılmazken, savaş uçağının hangi amaçla havalandığı henüz bilinmiyor.

Anımsanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda, Ortadoğu’da artan gerilimin ardından Türkiye, Ercan Havalimanı’na 6 adet F-16 konuşlandırmıştı.

Öte yandan konuyla ilgili YENİDÜZEN'e bilgi veren askeri kaynaklar olağanüstü bir durumun olmadığının altını çizdi.