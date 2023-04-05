“Enerji doğru dürüst planlanmalı diyenlere Rumcu diyerek bu işi halledemezsiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC’ye başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “Her ne halse birileri bizi Rum kesiminden alınacak 3 kat daha pahalı elektriğe mahkum etmek istiyor. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz” sözlerine tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, Hükümetin enerjiyle ilgili yaptığı işin meşru tek bir gerekçesi olmadığına vurgu yaparak, “Bu durumda ne yapacaksınız? Eskimiş, paçavraya dönmüş o sakil ezbere dönecek ve buna inanılmasını bekleyeceksiniz” dedi.

Erhürman, enerjinin halkın var oluş meselesi olduğunu belirterek, “Enerji bilimsel, doğru dürüst planlanmalı diyenlere özetle ‘Rumcu’ diyerek bu işi halledebileceğinizi sanıyorsunuz. Bu halk için bir eziyetsiniz! Tek kelimeyle yazık!” şeklinde tepki gösterdi. Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her ne halse birileri bizi Rum kesiminden alınacak 3 kat daha pahalı elektriğe mahkum etmek istiyor. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz” demiş Ünal Üstel.

Yaptığınız işin makul, meşru tek bir gerekçesi yok! Açıklamanız mümkün değil! Bu durumda ne yapacaksınız? Eskimiş, paçavraya dönmüş o sakil ezbere dönecek ve buna inanılmasını bekleyeceksiniz! Enerji çok önemli. Bu halkın var oluş meselesi. Bilimsel temelde doğru dürüst planlanmalı diyenlere özetle "Rumcu" diyerek bu işi halledebileceğinizi sanıyorsunuz. Bu halk için bir eziyetsiniz! Tek kelimeyle yazık!