Emre Arslan hakkında Türkiye’de ‘insan kaçakçılığından’ soruşturma var

Serap ŞAHİN

Güzelyurt’ta kiraladıkları hız teknesi ile Kumyalı’ya giden ardından da denize açılan Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın arama çalışmaları karada ve denizde sürerken, YENİDÜZEN 35 yaşındaki Emre Arslan ile ilgili yeni bilgilere ulaştı, Arslan hakkında da Akargöl gibi ‘İnsan kaçaklığından’ soruşturması olduğu öğrenildi.

Her iki şahsın da ‘İnsan kaçakçılığı’ suçundan soruşturmasının olması, "yeni bir kaçakçılık” şüphesi iddialarını derinleştirirken, Türkiye'deki emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Emre Arslan’ın aynı zamanda uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve 10 Mayıs tarihinde Ankara’dan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı öğrenildi.

‘İnsan kaçakçılığından’ soruşturması var

Türkiye polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sıtkı Akargöl ile birlikte denizde kaybolan 35 yaşındaki Emre Arslan’ın Türkiye’de “İnsan kaçakçılığından” soruşturmasının olduğu ve uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu öğrenildi. Ankara’dan 10 Mayıs tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı öğrenilen Emre Arslan’ın, Ankara’dan 08.00 uçağıyla Kıbrıs’ın kuzeyine uçtuğu ve saat 09.15 sıralarında adaya giriş yaptığı kaydedildi. Emre Arslan ile birlikte aynı gün saat 15.00 sıralarında kiraladıkları hız teknesi ile Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan çıkış yaptıkları bölgedeki büfenin kamera kayıtlarına yansıyan ikiliden henüz bir haber alınamadı.

Sıtkı Akargöl’ün de ‘insan kaçakçılığından davası sürüyor

YENİDÜZEN’e konuşan Sıtkı Akargöl’ün annesi Fahriye Akargöl, oğlunun ‘insan kaçaklığından’ davasının olduğunu, bunun kaçma nedeni olmadığını belirtti. Oğlunun güvenlik kamerası kurulumu işi yaptığını, ancak iş olursa gittiğini anlatan gözü yaşlı anne, “Oğlumun kimliği de yoktu, işi de yoktu. Neden o kadar pahalı bir tekneyi kiraladılar?” sorusunu sordu. Öte yandan Sıtkı Akargöl 2 yıl önce 5 kişi ile birlikte 01 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.00’te Yeşilırmak kıyısından, Türkiye’den tespit edilemeyen bir limandan 24 Suriyeliyi, Kıbrıs’ın güneyine götürmek maksadıyla kuzeye getirdikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanıyordu.

Emre Arslan’ın kardeşi Seyithan Arslan YENİDÜZEN’e ulaşmıştı

Öte yandan YENİDÜZEN’e ulaşarak Emre Arslan’ın kardeşi olduğunu iddia eden Seyithan Arslan’ın da Türkiye’deki emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre kardeşi olduğu doğrulandı. Seyithan Arslan, kardeşinin tekne tamircisi olduğunu, kayıp şahıs Sıtkı Akargöl ile arkadaş olup olmadığını bilmediğini söylemiş, kardeşinin Kıbrıs’a geldiğini instagram hesabından öğrendiklerini belirtmişti. Seyithan Arslan aynı zamanda kardeşinin İzmir’de oturduğunu, pandemi döneminde Emre Arslan’ın Kıbrıs’a geldiği bilgisini paylaşmıştı. Seyithan Arslan kardeşinden 1 haftadır haber alamadıklarını belirterek, telefonlarının kapalı olduğunu ifade etmişti. Aynı zamanda arama çalışmalarıyla ilgili de bilgi almak isteyen Seyithan Arslan, Sıtkı Akargöl’ün ailesine ulaşmak için YENİDÜZEN’den bilgi talep etmişti.