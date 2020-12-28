Emekli Polis Müdürü Cemal Akar hayatını kaybetti
Emekli Polis Müdürü, Lefkoşa’nın sevilen isimlerden Cemal Akar bu sabah hayatını kaybetti.
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Emekli Polis Müdürü, Lefkoşa’nın sevilen isimlerden Cemal Akar bu sabah hayatını kaybetti.
Akar’ın cenazesi yarın 12.00'de Lefkoşa mezarlığında defnedilecek.
Akar ailesi son dönemde peş peşe kayıplar verdi.
Geçtiğimiz yıl gazeteci-iş insanı Mehmet Akar, bu yıl içinde de Mustafa Akar hayatını kaybetmişti.
Emekli Polis Müdürü Cemal Akar, aynı zamanda gazeteci Reşat Akar’ın da ağabeyiydi.
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