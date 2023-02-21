Elmalı: “Çocuklara sahip çıkmalıyız, sistemli ve bilirkişi takibi şart!”

Fehime ALASYA

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, orta eğitimde 100 civarında yeni kayıt aldıklarını ifade eden bu çocukların Bakanlığın yönlendirmesiyle çeşitli okullara kaydedildiğini, kimisinin okula başladığını, kimisinin ise henüz kayıt aşamasında olduğunu belirterek, “Bu çocuklara muhakkak sahip çıkmalıyız. Ama bu sistemli ve bilirkişi takibi ile olmalı.” dedi.

Özellikle ilk ve ortaokul aşamasındaki çocukların yaşı gereği empati yeteneğinin de gelişmediğine vurgu yapan Elmalı, “Acımasız konuşup davranabiliyorlar. Bu konuda destek uygulanmalı. Rehber öğretmen ve danışmanlar, Bakanlığın yönlendirmesiyle psikologlar, bu çocuklara nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili yakinen ilgilenmeli.” dedi.

Deprem felaketinden kurtulan öğrencilerin kayıplarının yakınlık derecesinin mutlaka bilinmesi gerektiğini de kaydeden Elmalı, “Ailesinden birini, kardeşini, anne veya babasını kaybeden çocuklarımıza daha özenli davranmalıyız. Arkadaşları onlara nasıl davranmalı şeklinde telkinlerde bulunmalıyız” ifadelerini kullandı.

“1000 kişi geldi”

Taçoy: “Bir haftada bin kişi geldi, sadece insani yardımlar verebiliyoruz”