Elektrik fena çarptı

Fehime ALASYA

Yeni elektrik tarifesiyle kimi faturalar 825 TL’den 2 bin 655 TL’ye çıktı, kimisi 3 bin 400 TL’den 6 bin 500 TL’ye… ‘Klimayı bile korkarak çalıştırdık’ diyen vatandaş, karşılaştığı faturaya inanamadı.

Kıb-tek Resmi internet sitesinden alınan elektrik tarife ücretlerinde 250 kWs elektrik tüketen bir haneye bu ay itibariyle yapılan %60 zam olduğu görüldü.

250-500 kWs arasındaki tüketimlerinde ise bu zammın yüzde 20’nin üzerinde olduğu dikkat çekti.

Buna göre 250 kWs üzerinden tüketimi bulunan bir vatandaş aylık 250 TL fatura öderken bu rakam 400 TL’ye yükseldi.

Ayda 500 kWs elektrik tüketen bir hane ise 920 TL fatura öderken, yapılan yüzde 35’e yakın zam ile birlikte 1,232 TL fatura öder oldu. Sıcakla birlikte artan kullanıma bağlı olarak geçtiğimiz döneme oranla faturalar 2 -3 katına çıktı.

Tüketimdeki artış ile faturalar da fahiş rakamlara ulaştı.

Hatırlanacağı üzere elektrik tarifelerine Faiz Sucuoğlu’nun Başbakanlık döneminde Mart ayında okkalı bir zam yapılmış, 98 Kuruş olan kWs elektrik ücretleri 4 TL’ye kadar çıkarılmıştı. Kamuoyu tepkisiyle birlikte Sucuoğlu Mart ayında yapılan zammın bir aylığına devlet tarafından bir kısmının karşılanacağını açıklamıştı.

Hükümetin değişmesi ve Ünal Üstel’in Başbakan olarak görevlendirilmesiyle elektrik kesintileri ve ihalesiz akaryakıt temini ile gündemden düşmeyen KIB-TEK’te bu kez de Ünal Üstel Başbakanlığında Haziran ayında yapılan açıklamayla Temmuz ayı faturaları yeniden zam getirilerek, elektrik fiyatları yukarıya çekilmişti. KIB-TEK’teki enerji tüketiminin asgariye indiren çalışma olan üçlü tarife de yine Sunat Atun’un bakanlığı döneminde uygulamadan kaldırılmıştı.

Haziran ayında 56 Kuruşluk zam dendi, 62 Kuruşluk zam yapıldı

Haziran ayında yapılan yazılı açıklamada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü elektrik tarife ücretlerine Kws başına 56,58 Kuruş zam yapılacağını duyurmuş, açıklamada “Elektrik İnkişaf Nizamnamesi uyarınca en geç 2 ayda bir ekonomik şartlara göre fiyat düzenlemesi yapması gerektiği” belirtilmişti. Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan zam kararının 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı kaydedilmişti.

Yapılan açıklamaya karşın KIB-TEK’in resmi internet sayfasında yapılan zammın 56 Kuruşluk değil, 62 Kuruşluk zam olduğu yansımış, bu zam ‘ihalesiz yakıt alımlardaki fiyat farklarının vatandaşa ödetilmeye çalışıldığı’ olarak yorumlanmıştı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit:

“Yapılan zammı açıklamıştık, herkes kaç kWs elektrik tüketti ona baksın”

Yapılan zammın gizli olmadığını söyleyen KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Haziran ayının başında bunu BRT ekranlarından açıkladığını anımsattı, yeni bir açıklama yapma gereği duymadıklarını ifade etti.

Akyiğit, “Temmuzdaki tüketime 60 kuruş civarında (tam rakamlar net olarak aklımda yok ama) zam yapacağımızı söylemiştik. Bunun dışında bir zam olmadı.” dedi.

Tüketicilerin bu ay yüksek fatura ödemesinde iki nedenin bulunduğunu kaydeden Akyiğit, şöyle devam etti:

“Faturalar çok yüksek gelmedi, klimalar çok çalıştı, tüketim arttı ve zam zaten yapılmıştı. Herkes kaç kWs elektrik tüketti ona baksın, bu tüketim bariz olarak arttı. Faturalarının yüksek olmasının sebeplerinden biri bu oldu. Bir de 60 Kuruşluk zamdan kaynaklanır. Akaryakıt fiyatlarındaki artış benzin istasyonlarında da görüldü. Yasamızda kurumun kar ve zarar etmesinin yasak olduğu belirtiliyor ama kurum çok fazla zarar etti. Kurum iki ay kredili çalışıyor, tüm bunlar da göz önünde tutulmalı”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

“Kurumun ihalesiz alımları halka ödettiriliyor, bu alımlarla birilerinin cebine giren milyonlar, bu gün halkın cebinden çıkıyor”

Geçtiğimiz aya oranla elektrik faturalarında %20’lik bir ‘gizli zam’ olduğunu söyleyen CTP Milletvekili Salahi Şahiner, bununla birlikte elektrik tüketiminin çok yüksek olduğu sıcak günlerde vatandaşın yapılan bu zammı çok daha yüksek oranlarda hissetmesine neden olduğunu anlattı.

Yüzde 20’lik zammı değerlendiren Şahiner, “Yapılan bu zamla kurumun ihalesiz alımları halka ödettiriliyor. Bu alımlarla birilerinin cebine giren milyonlar, bu gün halkın cebinden çıkıyor.” dedi.

Şahiner, konuyla ilgili “Eğer KIB-TEK’e yatırım yapılsaydı, AKSA devreden çıkmış olsa ve işler yolunda gitse daha az fatura ödüyor olurduk. Bunun yerine ihalesiz, şaibeli bir yöntemle birilerinin cebine 100 milyonlarca para sokarken, bu paranın halkın cebinden çıkmasına neden oldu. Yatırım yapılsa, ihale ile alım olan, bu ay elektrik maliyetleri 2,50 TL civarına düşebilirdi.” yorumunda bulundu.

“3’lü tarifenin kaldırılması çok ciddi sıkıntıya neden oldu”

Sunat Atun’un bakanlığında kaldırılan ve ‘geçici bir uygulama’ denmesine rağmen hala yürürlüğe konmayan üçlü tarifenin önemine de değinen Şahiner, şöyle devam etti:

“Geçici bir uygulama dendi ama 6 aydır devam eder. Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Çok yüksek tüketim olduğu saatlerde tüketimi düşüren bir uygulama idi. İnsanlar işlerini düşük enerji fiyatlandırılması diliminden yapıyordu.

Elektrik üretimini ne kadar düşük tutulursa elektrik üretimindeki maliyet de düşer. Ama her zaman tüketimin yüksek olduğu uygulama ile maliyetler de artar.”

“Mayıs 60 bin, Haziran 70 bin Temmuz 98 bin TL… Özel sektör diye bir şey kalmayacak!”