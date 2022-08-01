“Mayıs 60 bin, Haziran 70 bin Temmuz 98 bin TL… Özel sektör diye bir şey kalmayacak!”

Elektrik faturalarına yansıyan zamlı tarifeler birçok kesimden tepki topladı.

Şefler Restoran Direktörlerinden Cemil Türker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda temmuz ayı faturasının 98 bin TL geldiğini ifade ederek adeta isyan etti.

“Bu saatten sonra özel sektör diye bir şey kalmayacak... Kapatalım gidelim artık” diyen Türker, 13 Temmuz’dan 22 Ağustos’a dek toplam 228 bin TL’lik fatura ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Türker’in paylaşımı şöyle:

“DÜŞÜNECEK 1 ŞEY KALMADI...

MAYIS AYI 60.000 TL

HAZİRAN AYI 70.000 TL

TEMMUZ AYI 98.000 TL

YAZIKLAR OLSUN ARTIK...

13 TEMMUZ--02 AĞUSTOS -22 AĞUSTOS TARİHLERİNDE GELEN TOPLAM ELEKTRİK TUTARI 228.000 TL CİK....

BU SAATTEN SONRA ÖZEL SEKTÖR DİYE 1 SEY KALMAYACAK...

KAPADALIM GİDELİM ARTIK...........”