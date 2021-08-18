El-Sen: “Kesintiler devam edecek”

Hükümetin ve yönetenlerin yatırım yapmaktan kaçınması nedeni ile ülkedeki enerji açığının hat safhaya ulaştığını ifade eden El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, bugün itibarıyla Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye enerji verilmeyecek olması nedeniyle elektrik kesintilerinin devam edeceğini belirtti.

“Üretim yetersizliği nedeni ile toplumu elektriğe muhtaç edenleri şiddetle kınıyoruz” diyen Özkıraç, önümüzdeki günlerde Bu Memleket Bizim Platform’u ile birlikte bir mücadeleye başlayacaklarını ifade etti.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sendikamızın ısrarla yatırım yapılması için vermiş olduğu mücadeleye rağmen Hükümetin ve yönetenlerin yatırım yapmaktan kaçınması nedeni ile, bugün Ülkemizde enerji açığı hat safhaya ulaşmıştır.

Bugün itibarıyla Güney Kıbrıs’ın da enerji vermeyecek olması nedeniyle Ülkede kesintiler devam edecektir.

Üretim yetersizliği nedeni ile toplumu elektriğe muhtaç edenleri şiddetle kınıyoruz.

Gerekli yatırımları yapmayarak Kıb-Tek’ i batağa sürükleyen bu anlayışa karşı El-Sen olarak önümüzdeki günlerde Bu Memleket Bizim Platform’u ile topyekün bir mücadeleye başlayacağımızı ve ucunda ne olursa olsun mücadelemizin artarak devam edeceğinin bilinmesinde fayda görüyoruz.

Güney’ den gelen 50 MW enerjinin kesilmesi ile birlikte, enerji açığı giderek büyümektedir. Ayrıca kullandığı enerjinin parasını ödemeyen Devlet Daireleri, Belediyeler ve diğer kuruluşların elektriklerini de kesmeye başladığımızı kamuoyuna duyururuz.

Toplumu da artık bu mücadelede saf tutmamasının zamanının geldiğini de ısrarla vurguluyoruz”

Kıb-Tek: Üretim yetersiz, birer saat kesinti yapacağız