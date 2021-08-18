Kıb-Tek: Üretim yetersiz, birer saat kesinti yapacağız
Kıb-Tek, ‘üretim yetersizliği’ nedeniyle bugün ülke genelinde 12.00- 22.00 saatleri arasında dönüşümlü şekilde birer saat kesinti yapılacağını duyurdu.
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Kıb-Tek, ‘üretim yetersizliği’ nedeniyle bugün ülke genelinde 12.00- 22.00 saatleri arasında dönüşümlü şekilde birer saat kesinti yapılacağını duyurdu.
Hatırlanacağı üzere; elektrik üretimini durma noktasına getiren sürecin ardından adaya geçtiğimiz günlerde ihalesiz yakıt gelmişti.
Kara tankerleri ile adaya ulaşan yakıtın analizlerinin yapılmadığı gündeme taşınmış, bu durum kamuoyunda tepkiye neden olmuştu.
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