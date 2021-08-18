Kıb-Tek: Üretim yetersiz, birer saat kesinti yapacağız

Kıb-Tek, ‘üretim yetersizliği’ nedeniyle bugün ülke genelinde 12.00- 22.00 saatleri arasında dönüşümlü şekilde birer saat kesinti yapılacağını duyurdu.

Hatırlanacağı üzere; elektrik üretimini durma noktasına getiren sürecin ardından adaya geçtiğimiz günlerde ihalesiz yakıt gelmişti.

Kara tankerleri ile adaya ulaşan yakıtın analizlerinin yapılmadığı gündeme taşınmış, bu durum kamuoyunda tepkiye neden olmuştu.