“Ekonominin üzerine yaslanabileceği yegane enstrüman maliye politikaları”

CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, bütçe olgusunun sadece rakamlarla değil performans ve bir takım siyasi hedeflerinin temel unsurları doğrultusunda anlatılması gerektiğini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Toros, bütçe üzerinde ayrılmış kaynağın sürdürülebilir alana hizmet etmesinin şart olduğunu dile getirerek, bütçenin mali alanların yanında politikalara da yön vermekte olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun devam etmesi ve Türk Lirası’nın kullanılıyor olmasından dolayı para politikalarının yapılmasının mümkün olmadığını söyleyen Toros, ekonominin üzerine yaslanabileceği yegane enstrümanın maliye politikaları olduğunu kaydetti.

Toros, siyasi istikrarsızlıktan dolayı para politikası olmayan ülkede çok büyük boşluk yaratılmakta olduğunu dile getirerek, bütçe açıklarından dolayı da devletin iç borçlanmaya gittiğini kaydetti.

Mali disiplin elde edilebildiği kadar harcama ve borçlanmanın gerekli miktarda yapılmasının önemine vurgu yapan Toros, mali disiplinin korunarak ekonomik hedeflere ulaşılmasının gerekliliğini kaydetti.

Toros, süre gelen koşullar üzerinde inşa edilen sistemin sürdürülebilir olmadığını ve bütçe rakamlarının objektif bir durumda tartışılması gerektiğini kaydetti.

Toros, yatırımcı, sanayici, ithalatçı, esnaf ve tüccarın içinde bulunduğu zorlukları da dile getirdi.

Bütçe açığına da değinin Toros, kamu borçlarının daha önce ödenmeye başlandığını ve faiz taksitlerinin düzenli olarak ödendiğini söyleyerek, bu iç borç ödeme rakımının artırılması gerektiğini söyledi.

Mahalli gelirlerle cari harcamaların kaşılanamadığını dile getiren Toros, geçen yıl ile bu yıl arasındaki farklılıkları ve artışları karşılaştırdı.

Kobilere ve esnafa özel hibe desteği sağlanması gerektiğini ve devletin katma değeri yüksek yatırımlarla reel sektörle gelirlerin normalleşmesini sağlaması gerektiğini kaydeden Toros, 2021’de mali sürdürülebilir kamu finasman desteği kurabileceği, harcama disiplini sağlanacağı kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve adil gelir dağılımı sağlanabilmesi gerektiğini kaydetti.