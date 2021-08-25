Ekonomik örgütler sektörlerin destek oranlarını belirleyecek
Başbakanlık'ta Ekonomik Örgütler toplantısı tamamlandı, sigorta destek primine yönelik çalışmanın sürdürülmesi kararı çıktı.
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Başbakanlık'ta Ekonomik Örgütler toplantısı tamamlandı, sigorta destek primine yönelik çalışmanın sürdürülmesi kararı çıktı.
Ekonomik örgütler, yarın hangi sektöre ne oranda destek yapılmasına ilişkin çalışma yapacak.
Örgütler yarın sabah 10.30'da Ticaret Odası'nda bir araya gelecek, ardından saat 14.00'de Başbakanlık'ta 3. toplantı gerçekleşecek.
Uzlaşı yok, çalışma grupları oluşacak
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Etiketler : özel sektör, ekonomi, destek, Ekonomik Örgütler