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Gözler ikinci toplantıda

Gözler ikinci toplantıda

Başbakanlık’ta saat 14.00’de başlayacak Ekonomik Kurul toplantısına örgüt temsilcilerinin yanı sıra Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da katılacak.

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Ekonomik örgütler, Başbakanlık’ta bugün yeniden bir araya geliyor.

Başbakanlık’ta saat 14.00’de başlayacak Ekonomik Kurul toplantısına örgüt temsilcilerinin yanı sıra Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da katılacak.

Hatırlanacağı üzere; dün yapılan toplantıya herhangi bir sonuç çıkmamış, Başbakan Saner, çalışma grupları oluşturulacağını açıklamıştı.

Uzlaşı yok, çalışma grupları oluşacakUzlaşı yok, çalışma grupları oluşacak

 

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