Gözler ikinci toplantıda
Başbakanlık’ta saat 14.00’de başlayacak Ekonomik Kurul toplantısına örgüt temsilcilerinin yanı sıra Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da katılacak.
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Ekonomik örgütler, Başbakanlık’ta bugün yeniden bir araya geliyor.
Başbakanlık’ta saat 14.00’de başlayacak Ekonomik Kurul toplantısına örgüt temsilcilerinin yanı sıra Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da katılacak.
Hatırlanacağı üzere; dün yapılan toplantıya herhangi bir sonuç çıkmamış, Başbakan Saner, çalışma grupları oluşturulacağını açıklamıştı.
Uzlaşı yok, çalışma grupları oluşacak
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Etiketler : ekonomi, ERSAN SANER