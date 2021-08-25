Gözler ikinci toplantıda

Ekonomik örgütler, Başbakanlık’ta bugün yeniden bir araya geliyor.

Başbakanlık’ta saat 14.00’de başlayacak Ekonomik Kurul toplantısına örgüt temsilcilerinin yanı sıra Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da katılacak.

Hatırlanacağı üzere; dün yapılan toplantıya herhangi bir sonuç çıkmamış, Başbakan Saner, çalışma grupları oluşturulacağını açıklamıştı.

Uzlaşı yok, çalışma grupları oluşacak